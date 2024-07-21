Diyarbakır Bismil'de meydana gelen kaza güvenlik kamerasında

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Köseli Mahallesi mevkisinde 72 ABS 546 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki yükseklikten takla atarak sürüklendi.

Otomobilde bulunan H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR