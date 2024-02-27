Diyarbakır Çermik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır Çermik\'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:33
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çermik-Siverek yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 02 HT 657 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen diğer otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan İshak Çiçek ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İshak Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Çermik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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