Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Merkez Mezopotamya Mahallesi 293. Sokak'taki inşaatın 13'üncü katından düşen işçi Engin Gündüz (43), olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbarla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Gündüz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, bölgeye gelen Gündüz'ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da 13. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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