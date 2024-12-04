Diyarbakır'da 14 Yıl Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 14 Yıl Aranan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır\'da 14 Yıl Aranan Zanlı Yakalandı

JASAT ekipleri, 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan aranan C.Ö.'yü tutukladı.

04.12.2024 11:58
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 14 yıldır 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan aranan zanlıyı yakaladı. Zanlı, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 16 Temmuz 2010 tarihinden itibaren aranan C.Ö., Çermik ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan C.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 14 Yıl Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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