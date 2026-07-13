Diyarbakır\'da 143 Aranan Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 143 kişi JASAT tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda; aralarında gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından 20 yıl ile 2 yıl altı arasında hapis cezası bulunan 143 kişi yakalanıp adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR