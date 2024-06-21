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Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü örtü yangınının hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının zarar verdiği alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçradı. Örtü yangınına dönüşen alevler içerisinde 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine yangın alanına çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazı vatandaşlar Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle sabah saatlerine kadar devam etti. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının boyutu havadan görüntülendi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yangının etkileri net bir şekilde görülmeye başladı. Geceyi kızıla boyayan yangın, drone ile havadan görüntülendi.