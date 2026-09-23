Diyarbakır'da 39 kaçakçılık olayında 46 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 39 kaçakçılık olayında 46 şüpheliye yasal işlem yapıldı

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Diyarbakır\'da 39 kaçakçılık olayında 46 şüpheliye yasal işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarmanın il ve ilçelerdeki operasyonlarında 39 olayda 46 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin 239 paket kaçak sigara, 2 bin 45 paket ısıtılmış tütün mamulü, 273 elektronik sigara, 40 elektronik eşya ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 46 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonların icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonlarda 39 olay meydana gelmiş, 46 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış. Operasyonlar neticesinde; 5 bin 239 paket kaçak sigara, 2 bin 45 paket ısıtılmış tütün mamulü, 273 adet elektronik sigara, 40 adet elektronik eşya ve 7 adet cep telefonu ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuDiyarbakırKaçakçılık3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 39 kaçakçılık olayında 46 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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