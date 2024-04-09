Diyarbakır\'da 71 kilo kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir araçta yapılan aramada 107 adet poşet içinde 71 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıkalamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca, yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Mermer Mahallesinde durdurulan H.D. ve Ü.Y. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde 107 adet poşette satışa hazır halde toplam 71 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ele geçirilen kubar esrar maddesi muhafaza altına alındığı, şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR
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