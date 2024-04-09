Diyarbakır\'da 71 kilo kubar esrar ele geçirildi

İzmit'te Bayram İçin Asılan Balonlar Döner Bıçaklarıyla Parçalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.