Diyarbakır'da 93 Litre Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da yedek yakıt deposunda 93 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yabancı uyrukluların sentetik uyuşturucu sevkiyatı 'Zero'ya takıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yedek yakıt deposu içinde 93 litre sentetik uyuşturucu sevkiyatı yapan yabancı uyruklu 2 kişi, uzun soluklu takip sonucunda suçüstü yakalandı.

Yabancı uyruklu zehir tacirleri, Diyarbakır'da narkotik polisleri tarafından yapılan uzun soluklu, sabırlı ve özverili çalışmalar neticesinde tespit edilerek, aksiyon filmlerini aratmayan takibi sonucunda durduruldu.

Alanında uzman polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Zero" eşliğinde araçta yaptığı aramada, bagaj kısmında özel dizayn edilmiş yedek yakıt deposu içinde 93 litre sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olaya ilişkin 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.