Diyarbakır\'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı atarken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 230'uncu Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çeşitli malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katında alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bina sakinleri de can havliyle dışarı çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR