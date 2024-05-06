Diyarbakır'da Asayiş Operasyonlarında 133 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Asayiş Operasyonlarında 133 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır\'da Asayiş Operasyonlarında 133 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da nisan ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 196 aranan şüpheli de yakalandı. Operasyonlarda bir AK-47 tüfek, 117 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 33 kurusıkı ve 819 fişek ele geçirildi.

06.05.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da nisan ayında asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince kent genelinde, nisan ayında 438 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133'ü tutuklandı. Öte yandan, aranması olan 196 şüpheli ise çalışmalar kapsamında yakalandı.

Çalışmalarda, 1 uzun namlulu AK-47 tüfek, 117 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 33 kurusıkı ve 819 fişek ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Asayiş Operasyonlarında 133 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:38:41. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Asayiş Operasyonlarında 133 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement