Diyarbakır'da Baraj Kapaklarının Açılması Sonucu Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmesi sonucu bölgede bulunan 9 kişilik aile, Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aile, AFAD ekipleri tarafından botla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli alana çıkartıldı. - DİYARBAKIR