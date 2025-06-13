Diyarbakır\'da Başıboş Köpekler Korkuttu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde başıboş köpekler yoldan geçen vatandaşları korkuttu.

Mahabat Bulvarı Bulvarı'nda refüjde bulunan çok sayıda başıboş sokak köpeği, yoldan geçen vatandaşların güzergahını değiştirmesine neden oldu. Bir vatandaş ise dalgınlıkla köpeklerin olduğu taraftan yürüyünce köpekler havlayıp peşinden koştu. Soğukkanlılığını koruyan vatandaş, köpekleri püskürterek yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. - DİYARBAKIR