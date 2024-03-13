Diyarbakır'da Bisikletli Kıza Minibüs Çarptı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bisikletli Kıza Minibüs Çarptı

Diyarbakır\'da Bisikletli Kıza Minibüs Çarptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kız, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.03.2024 23:14
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen kız, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı Dünya Kavşağı'nda Y.Y. idaresindeki 21 HO 1118 plakalı şehir içi minibüsü, ismi öğrenilemeyen bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kıza çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Bisikletli Kıza Minibüs Çarptı - Son Dakika

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