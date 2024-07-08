Diyarbakır\'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

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Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan yangın söndürme helikopterlerinin desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi ile Dicle ilçesi kırsal Şenoba Mahallesi'nde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan orman yangını ihbarları üzerine iki mahalleye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlara helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR