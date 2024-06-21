Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan anız ile örtü yangınında hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Yangında 3 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.06.2024 14:03
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan anız ile örtü yangınında hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Yangın, dün saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçrayan yangında alevler içerisinde kalan 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yanarak feci şekilde hayatını kaybeden vatandaşların Mehmet Buğdaycı (19), Abdurrahman Buğdaycı (18), İsmail Yardımcı olduğu belirlendi. Yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

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