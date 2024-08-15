Diyarbakır'da çoban yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da çoban yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti

Diyarbakır\'da çoban yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında bir çoban, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından Batman-Diyarbakır kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

15.08.2024 12:05
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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan çoban hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında Batman-Diyarbakır kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki çoban Necati Eridi'ye otomobil çarptı. Çoban Necati Eridi, çarpmanın etkisiyle savrularak sürüklendi. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Kaza ile birlikte Batman-Diyarbakır kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede çoban Eridi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eridi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da çoban yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti - Son Dakika

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