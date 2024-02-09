Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı

Diyarbakır\'da DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan titiz çalışmalar sonucunda aranan DEAŞ üyesi firari hükümlü, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.02.2024 16:51
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Diyarbakır'da yakalanan DEAŞ üyesi firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikte yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile koordineli olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz çalışmalar sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2022 yılından itibaren aranan, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu H.E., operasyon sonucu yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika


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