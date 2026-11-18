Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Lice kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolun ortasında yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi. Yan yatan tır, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.