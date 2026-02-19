Diyarbakır'da Ev Yangını: Kurtarma Anları Kamerada - Son Dakika
Diyarbakır'da Ev Yangını: Kurtarma Anları Kamerada

Diyarbakır'da Ev Yangını: Kurtarma Anları Kamerada
19.02.2026 10:35
Diyarbakır Yenişehir'de çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen şahsın itfaiye erlerince çıkartılma anları kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bir binadaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, eve girerek odaları kontrol edip, "Sesimi duyan var mı" çağrısında bulundu. Evde, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye erleri tarafından alınıp dışarı çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tüm o anlar itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

