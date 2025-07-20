Diyarbakır\'da Evde Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve ölen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR