Diyarbakır'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
Diyarbakır'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır\'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
25.09.2025 02:29
Diyarbakır\'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde kırsal Kengerli Mahallesi'nde meydana geldi. M.C. idaresindeki 34 HY 9723 plakalı kamyonet ile hayvan yüklü 25 KC 341 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da iki kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 25 KC 341 plakalı kamyonette bulunan Ali Ekber Kırdağ ve Ali İhsan Tepeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na, yaralı ise hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
