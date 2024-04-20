Diyarbakır\'da gasp ve yaralama olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan gruba yönelik düzenlenen "balistik" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, mağdurları tehdit ederek para isteyen, zorla telefonlarını alan, gasp yapıp otomatik silahla yaralama olayına karışan gruba yönelik çalışma yaptı.
Görgü tanıklarının beyanından "kuru kafa" dövmeli şahsın peşine düşen ekipler, arşiv çalışmasından H.O'yu tespit etti. Şüpheliler H.O, A.A, A.G, R.Ç, Ş.O. ve M.Y. balistik operasyonu ile yakalandı.
Şüphelilerin kullandıkları suç aleti Kaleşnikof, uzi, çelik yelek ve çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
6 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından "Nitelikli Yağma ve Kasten Öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheliler, silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Balistik bulgu incelemesi sonucu, olay yerinde bulunan boş kovanlar ele geçen silahlarla eşleşti. - DİYARBAKIR
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılan kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. Olayda 2 apartman hasar gördü, 2 kişi yaralandı ve 2 otomobil duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile görüntülendi. Apartmandakiler tahliye edildi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.
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