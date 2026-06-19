Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde patenli iki genç kızın, bir taksinin arkasına tutunarak hem canlarını hem de trafiği tehlikeyi atması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yenişehir ilçesi Hintlibaba Caddesi üzerinde yaşandı. Patenle kayan iki genç kız, ana cadde üzerinde bir taksinin arkasına tutundu. Hem canlarını hem de trafiği tehlikeye atan genç kızların yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızlar, bir süre sonra gözden kayboldu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Genç Kızların Tehlikeli Paten Yolculuğu - Son Dakika
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