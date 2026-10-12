Diyarbakır\'da jandarma 57 bin 702 kök kenevir ve 2 kilo 269 gram esrar ele geçirdi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 57 bin 702 kök kenevir, 2 kilo 269 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 73 olay meydana gelirken, 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda 57 bin 702 kök kenevir/skunk, 2 kilo 269 gram esrar maddesi, 42 adet uyuşturucu hap, 14 gram metamfetamin ele geçirildi.