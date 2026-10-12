Diyarbakır'da jandarma 57 bin 702 kök kenevir ve 2 kilo 269 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da jandarma 57 bin 702 kök kenevir ve 2 kilo 269 gram esrar ele geçirdi

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Diyarbakır\'da jandarma 57 bin 702 kök kenevir ve 2 kilo 269 gram esrar ele geçirdi
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Diyarbakır'da jandarmanın il merkezi ve ilçelerde düzenlediği operasyonlarda 57 bin 702 kök kenevir, 2 kilo 269 gram esrar, 42 uyuşturucu hap ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 73 olay meydana gelirken, 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 57 bin 702 kök kenevir, 2 kilo 269 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 73 olay meydana gelirken, 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda 57 bin 702 kök kenevir/skunk, 2 kilo 269 gram esrar maddesi, 42 adet uyuşturucu hap, 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarDiyarbakır3. SayfaGüvenlikJandarmaKenevirGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da jandarma 57 bin 702 kök kenevir ve 2 kilo 269 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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