Diyarbakır\'da Kaçakçılık Operasyonu

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 37 olay meydana gelirken, 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 7 bin 983 paket kaçak sigara, 259 adet puro, 161 adet elektronik eşya, 68 adet ısıtılmış tütün mamulü, 39 adet sim kart, 30 adet cep telefonu, 27 adet elektronik sigara ele geçirildi. - DİYARBAKIR