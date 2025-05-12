Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kaza geçiren sürücü, yan yatan kamyonetinin başında bekledi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, aracının başında bekleyerek çekicinin gelmesini bekledi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Kamyonet Kaza Geçirdi - Son Dakika
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