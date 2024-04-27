Diyarbakır'da kaybolan çoban aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da kaybolan çoban aranıyor

Diyarbakır\'da kaybolan çoban aranıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal bir mahallede çobanlık yapan Şeyhmus Arslan, 6 gündür kayıp. Arama kurtarma ekipleri, arazi, gölet, mağara ve metruk yapılar gibi yerlerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

27.04.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olanı çoban; arazi, gölet, mağara ve metruk yapılar gibi yerlerde aranıyor.

Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan (20) 22 Nisan'da akşam 20.00 sularında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Arslan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Arama kurtarma ekipleri, köy çevresindeki arazilerde, gölet, metruk yapılar ve mağaralar gibi yerlerde arama çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ait "Yel" isimli iz takip köpeği de ekiplere dahil olduğu arama çalışmalarında 100'den fazla su kuyusuna tekrar bakılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çermik, Güvenlik, Diyarbakır, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan çoban aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
16:45 Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun! Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:26 Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi’nde sunum yaptı Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi'nde sunum yaptı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 11:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan çoban aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement