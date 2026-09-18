Diyarbakır\'da kesinleşmiş hapis cezası olan 112 kişi JASAT operasyonunda yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 112 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 9, 5-10 yıl arası 20, 2-5 yıl arası 49, 2 yıl altı 34 olmak üzere toplamda 112 kişi yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.