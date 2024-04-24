Diyarbakır'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kaza Yaptı

Diyarbakır\'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kaza Yaptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, başka bir otomobile çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar, kaza sonrasında trafik akışının kısa süreliğine aksamasına neden oldu. Yaralanan olmazken, olay yerine gelen ekiplerin ve çekicilerin hızlı müdahalesiyle araçlar kaldırıldı ve trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.04.2024 10:41
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, başka bir otomobile çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Nazım Hikmet Caddesinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı olarak yaşanan trafik kazasında yaralanan olmadı. Kaza sonrasında, kavşakta trafik akışı kısa süreliğine aksadı. Olay yerine gelen ekiplerin ve çağrılan çekicilerin hızlı müdahalesiyle araçlar kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika

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