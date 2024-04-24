Diyarbakır\'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kaza Yaptı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, başka bir otomobile çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Nazım Hikmet Caddesinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı olarak yaşanan trafik kazasında yaralanan olmadı. Kaza sonrasında, kavşakta trafik akışı kısa süreliğine aksadı. Olay yerine gelen ekiplerin ve çağrılan çekicilerin hızlı müdahalesiyle araçlar kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR