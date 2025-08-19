Diyarbakır\'da Maçta Asansörde Mahsur Kalan Taraftarlar Kurtarıldı

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçına gelip asansörde mahsur kalan taraftarlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Dün Diyarbakır Stadyumuna maç izlemeye gelen taraftarlardan 8 kişi, asansörde mahsur kaldı. Statta hazır bekleyen itfaiye hazır kıta ve takviye gelen ekiplerle aralarında astım hastası olan vatandaşlar asansörden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Vatandaşların kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. - DİYARBAKIR
