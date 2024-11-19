Diyarbakır'da Mahsur Kalan 3 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mahsur Kalan 3 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır\'da Mahsur Kalan 3 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yüksek tepede mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçilerin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve itfaiye ekipleri, keçileri güvenli bir şekilde indirerek sahibine teslim etti.

19.11.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sur ilçesi Konak Mahallesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, keçileri itfaiye aracının sepetine alarak indirip sahibine teslim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Mahsur Kalan 3 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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