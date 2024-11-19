Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Sur ilçesi Konak Mahallesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, keçileri itfaiye aracının sepetine alarak indirip sahibine teslim etti. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Mahsur Kalan 3 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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