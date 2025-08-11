Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün yol kenarına devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
İlçenin Beşpınar Mahallesi'nde 21 ADB OO7 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?