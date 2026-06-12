Diyarbakır\'da Minibüs Sulama Kanalına Düştü

Elif Garments:

sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş diyolar ama o yolda ne durum vardı nasıl bir kaza oldu onu merak ettim çünkü böyle şeyler tesadüfi değildir arkasında başka bi şey olabilir çok şüpheli geldi bana o yolun durumu nasılsa halkı bilgilendirmeli devlet