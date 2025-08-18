Diyarbakır\'da Minibüs Yangını

Diyarbakır'da bir minibüs park halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kayapınar ilçesi 75 Park civarında bir minibüs henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs sahibi ve vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüs ise kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR