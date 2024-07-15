Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu mahsur kalan 10 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eğil ilçesi Selman Köyü'nden geçen Dicle Nehri kenarında piknik yapan 10 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan aileyi kurtarıp güvenli bölgeye çıkarttı.
Mahsur kalan aile, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Nehirde Mahsur Kalan Aile AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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