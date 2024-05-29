Diyarbakır\'da okulda yaşanan tartışmada veli bıçaklandı

3.Sayfa

Diyarbakır'da Çınar Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin tartışmasına dahil olan velilerden bir bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, okulda öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan tartışmada A.G. (40), M.T. tarafından bıçaklandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Çınar Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR