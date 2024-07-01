Diyarbakır'da Operasyonda Ruhsatsız ve Kayıp Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Operasyonda Ruhsatsız ve Kayıp Silahlar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız ve kayıp silahlar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 AK 47 Kalaşnikof tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 7 adet tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği bulunarak el konuldu. Ruhsat süresi geçen ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara toplam 226 bin 920 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca adli işlem başlatıldı.

01.07.2024 20:34
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Diyarbakır'ın Silvan İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda ruhsatsız ve kayıp silahlar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsat süresi geçtiği halde yenilemeyen, ruhsat süresi geçen silahlar hakkında asılsız kayıp müracaatında bulunan, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik bugün operasyon yapılmış olup, operasyon sonucu 1 AK 47 Kalaşnikof tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 7 adet tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, ruhsat süresi geçmesine rağmen ruhsat yenilemesi yapmayan ve ruhsatsız tüfek bulunduran şahıslar hakkında toplam 226 bin 920 TL idari para cezası uygulanarak ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Operasyonda Ruhsatsız ve Kayıp Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Operasyonda Ruhsatsız ve Kayıp Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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