Diyarbakır\'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
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Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi ve herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6'ncı katının balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan denetimde, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ve bir yolcu gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şahıs tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.
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