Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır\'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.03.2024 18:10  Güncelleme: 18:13
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Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABL 151 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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