Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çevreyolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABL 151 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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