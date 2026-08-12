Diyarbakır\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 21 AIE 720 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.