Diyarbakır\'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR