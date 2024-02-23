Diyarbakır'da petrol kuyusundaki patlama anı kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı TPAO'ya ait petrol kuyusunda sondaj çalışmasında meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Patlama, sabah saat 08.30 sıralarında Duru Mahallesi'ndeki "Duru-1" petrol kuyusunda meydana geldi. Kuyuda sondaj çalışması esnasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada işçilerden İhsan Tunar hayatını kaybetti, Veysel Sert yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Ölen işçinin ailesi kaza geçirdi: 3 yaralı
Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu Ş.T'nin kullandığı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 64. kilometresinde devrildi. Kazada, Aynur Tunar (30), Hamza Tunar ve Türkan Tunar yaralandı. Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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