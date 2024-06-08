Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski HDP'li belediye başkanı dahil 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski HDP'li belediye başkanı dahil 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya dahil olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütüyle ilişkili faaliyetlere katıldıkları ve finansman sağladıkları iddiaları bulunuyor.

08.06.2024 17:02
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski HDP'li belediye başkanı dahil 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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