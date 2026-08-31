Diyarbakır’da plaza yangınına ilişkin itfaiye raporu açıklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kayapınar ilçesindeki çok katlı plazada çıkan yangına ilişkin müdahale süreci, yaralanmalar, kurtarma çalışmaları ve yangının olası çıkış nedenini kapsayan bir rapor hazırladı. İlk belirlemelere göre yangının köz, kül, sigara izmariti, kağıt veya benzeri yanıcı maddelerin teras bölümünde istiflenen kartonların üzerine düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 23 Ağustos 2026 günü saat 23.06'da Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarındaki çok katlı bir iş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Kayapınar İtfaiye Şubesi, 6 araç ve 18 personelle saat 23.07'de istasyondan çıkış yaparak saat 23.15'te olay yerine ulaştı. Yangının büyüklüğü nedeniyle Bağlar ve Yenişehir itfaiye şubelerinden de bölgeye destek ekipleri sevk edildi. Toplam 12 araç ve 34 personelin müdahale ettiği yangında yaklaşık 100 ton su kullanıldı. Yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangın, 24 Ağustos günü saat 05.20'de tamamen söndürüldü. Yangında 6 yurttaş ile dumandan etkilenen ve müdahale sırasında yaralanan 9 itfaiye personeli sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Ekipler ayrıca binada bulunan 2 hayvanı kurtardı" denildi.

Yangının çıkış nedeni

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin, güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki bulgular üzerinden inceleme yaptığını kaydedilen açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre yangının, plazanın B Blok 3'üncü katındaki bir iş yerinin mutfak balkonunda başladığı belirlendi. Yangının köz, kül, sigara izmariti, kağıt veya benzeri yanıcı maddelerin teras bölümünde istiflenen kartonların üzerine düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor" ifadelerine yer verildi.