Diyarbakır'da sürücü kursuna 'Fısıltı' operasyonu: 12 gözaltı
7O adayın kopya çekmesi engellendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sürücü kursu çalışanlarının da içinde olduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen "Fısıltı" operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. 70 adayın kopya çekmesi engellendi.
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 aylık çalışmalarda; motorlu taşıtlar sürücü adayı belirleme yazılı sınavlarına girecek şahısların üzerlerine görsel ve işitsel özel düzenekler kurarak sınav esnasında kopya çektiren ve her sınav başı sınava girecek adaylardan para alarak maddi menfaat elde eden içlerinde özel sürücü kursu çalışanlarının da yer aldığı suç organizasyonuna yönelik dün Diyarbakır merkezli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda bu zamana kadar yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi. Operasyonda, geçmiş sınavlara yönelik incelenmeye alınıp çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Operasyonda; özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller ve kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar ve kursiyer belgeleri, 1 adet tabanca, lehim makinaları ve kablolar, kredi kartları ve E-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da sürücü kursuna 'Fısıltı' operasyonu: 12 gözaltı, 70 adayın kopya çekmesi engellendi - Son Dakika
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
İstanbul'da boşanma aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nde tarlasına gömdü. Yakınları tarafından polise başvurulması üzerine Bedir gözaltına alındı ve itirafı sonucunda anne ve oğlunun cansız bedenleri tarladan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in gelinliği, annesi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Olayın ardından anne Hatice Kurt, genç kızlara nasihatlerde bulunarak, gelinliği yakarken alkışlarla ve ağıtlarla izlendi.
Mardin'de Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan minibüs ile bir tır çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki bir şahıs, evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de meydana gelen bir kaza sonucunda otomobile çarpan motosiklet, başka bir otomobilin üzerine uçtu. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?