Diyarbakır\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesi Gazi Caddesinde 12 ACD 386 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR