Diyarbakır\'da Ticari Taksi Alev Aldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halinde olan bir ticari taksi aniden alev alarak yandı. Can kaybının olmadığı yangında ticari taksi kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi İskanevleri Caddesi üzerinde seyir halindeki 21 TT 736 plakalı ticari taksi, henüz tespit edilemeyen bir nedenle bir anda motor kısmından alev aldı. Olayın hemen ardından aracı durduran şoför, çevredekilere yardım çağrısında bulunarak itfaiyeye haber vermelerini istedi. Görgü tanıkları Bağlar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin uzun bir süre gecikmesinden kaynaklı taksinin tamamen yandığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin gecikmesi sonucu, araç kısa sürede alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi ve çevredekiler, itfaiyenin geç gelmesi nedeniyle aracın tamamen yandığını belirtti. Ticari taksi sürücüsü ile çevrede bulunan vatandaşlar, itfaiyenin geç müdahalesi nedeniyle aracın kurtarılmasının mümkün olmadığını dile getirirken, yaşanan bu olayın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı. - DİYARBAKIR