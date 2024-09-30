Diyarbakır'da tırın altında kalan 88 yaşındaki adam öldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tırın çarptığı 88 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Urfa Bulvarı Tesisler Kavşağı'nda ismi öğrenilmeyen 88 yaşındaki adam, yolun karşısına geçtiği sırada tır çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü E.Ç., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Tır Çarpması: 88 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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