Diyarbakır'da Yangın: Tahliyeler Tamamlandı

Diyarbakır'daki yangında tahliyeler tamamlandı, söndürme çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 13 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi.

Olayda 3'ü ağır olmak üzere 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.